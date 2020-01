Kölner Büromarkt: Mieter unter (Um)zugszwang

Trotz des starken Endspurts im letzten Quartal mit einem Umsatz von 82.000 m² konnte das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden. Insgesamt wurden 2019 rund 287.000 m² Bürofläche vermietet und damit 6,5 % weniger als 2018. Grund hierfür ist in erster Linie der Mangel an verfügbarer Fläche in der Rheinmetropole, welcher im Umkehrschluss zu weiter steigenden Büromieten führt.

.

Hotspot der Mieterhöhungen sind insbesondere die Citylagen: Hier sicherten sich vor allem Coworking Spaces und Businesscenter in den vergangenen zwölf Monaten immer mehr Flächen und trieben so die Preise nach oben. „Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Bestandsflächen wurden viele Projektentwicklungen mit Abschlüssen aus dieser Branche angestoßen. In den nächsten 1,5 bis 2 Jahren werden somit weitere 25.000 m² Businesscenterfläche entstehen – überwiegend in Citylage. Die Anbieter gehen als Profiteure der aktuellen Marktentwicklung hervor, da der zunehmende Flächenmangel ihnen neue, z.T. kurzfristige Mietverhältnisse bringt“, erklärt Simon Löseke, Director Office Agency bei Savills in Köln, und ergänzt: „Es bleibt abzuwarten, ob der Bedarf in diesem Segment langfristig bestehen bleibt. Fest steht jedoch, dass die Anbieter von Coworking-Flächen noch stärker untereinander konkurrieren werden – denn trotz des bisherigen Angebotes sind weitere, noch nicht in Köln vertretene Anbieter auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten. Der Trend dürfte sich daher weiter fortsetzen.“ Insbesondere Unternehmen und Nutzer, die nicht rechtzeitig in ihre neuen Flächen einziehen können, sind auf diese Angebote als Zwischenlösung angewiesen. Ratsam ist, ausreichend Zeit für die Flächensuche einzuplanen und rechtzeitig den Markt zu sondieren.



Ein Großteil aller Anmietungen 2019 erfolgte aufgrund von Unternehmensexpansionen. Vor allem Behörden waren in diesem Jahr auf der Suche nach neuen Flächen – ein Trend, der sich auch in diesem Jahr fortsetzen wird.



Durch die starke Flächenabsorption, die durch eben diese beiden Branchen (Coworking Spaces und Businesscentern sowie Behörden) vorangetrieben wird, und einem zunehmend enger werdenden Markt stieg die Spitzenmiete so stark wie in keiner anderen Top-7-Stadt: um 27,2 % auf zuletzt 29,25 Euro/m². Auch die Durchschnittsmiete erhöhte sich um 7,4 % auf 16,00 Euro/m². Zudem sank die Leerstandsquote in den letzten 12 Monaten um 70 Basispunkte auf 3,2 %.



Eine Entspannung der Marktsituation ist auch für 2020 nicht in Sicht – lediglich 183.000 m² Bürofläche stehen für die kommenden zwei Jahre in der Projektpipeline. „Zunehmende Flächenknappheit sowie steigender Konkurrenzdruck unter den Gesuchen dürfte hingegen zu höheren Durchschnittsmieten führen. Bei der Spitzenmiete gehen wir wiederum von einem Rückgang auf ein ‚Normalniveau‘ von 26,50 Euro/m² aus, da viele Nutzer bereits vor den aktuellen Mieten kapitulieren und sich mit Mietvertragsverlängerungen zufriedengeben müssen oder in weniger teure Lagen ziehen“, so Löseke.



Insbesondere in den rechtsrheinischen Stadtteilen Deutz und Mülheim entstehen derzeit interessante Objekte – jedoch mit Vorlaufzeiten von über zwei Jahren. Auch Ehrenfeld haben Projektentwickler im Blick und werden somit zukünftig für einige Nutzer, die sich bisher auf den Teilmarkt City fokussierten, eine potenzielle Alternative werden.