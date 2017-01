Kölner Büromarkt: Besser geht´s kaum

Mit einem Flächenumsatz von rund 410.000 m² schloss der Kölner Büromarkt das Jahr 2016 ab und übertraf damit die seit dem Jahr 2011 stehende Bestmarke von gut 330.000 m² erheblich. Verglichen mit 2015 legte der Markt gar um 41 Prozent an Vermietungsleistung zu.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Greif & Contzen Köln Köln

Große Flächengesuche können nur schwer bedient werden

Mehr als ein Viertel der Vermietungen stammte 2016 aus nur fünf großen Vertragsabschlüssen. Darunter die 60.000 m² der Zurich Versicherung, die Standorte aus Bonn und Köln in Köln-Deutz zusammenzieht und damit zugleich den Startschuss für das Großprojekt MesseCity gab, das rund 135.000 m² Fläche schaffen soll [Startschuss für MesseCity Köln]. Fläche, die dringend benötigt wird. „Es liegen mehrere große Gesuche verschiedener Büronutzer vor“, umschreibt Florian Schmidt, Leiter des Unternehmensbereichs Büroimmobilien bei Greif & Contzen, die Situation. Namen werden nicht genannt, aber klar ist: Finden große, ansiedlungs- und umzugswillige Unternehmen in Köln nicht das passende Angebot in der gewünschten Qualität, dann orientieren sie sich um und verlängern notgedrungen noch einmal den bestehenden Mietvertrag oder suchen an anderen Standorten. Abhilfe in ausreichendem Maß ist nicht in Sicht. „Von den rund 120.000 m² Bürofläche, die voraussichtlich in 2017 fertiggestellt werden, sind weniger als 20 Prozent noch zur Anmietung frei, der Rest ist bereits vergeben“, so Schmidt.





Auswahl bedeutender Flächenumsätze Nutzer (Bürolage) Bürofläche (m²) Zurich Versicherung (Deutz) 60.000 m² Bundesagentur für Arbeit (Ossendorf) 19.500 m² Stadt Köln, Ordnungsamt (Kalk) 13.000 m² Stadt Köln, Gebäudewirtschaft (Deutz) 13.000 m² Jobcenter (Mülheim) 12.200 m² Bundesagentur für Arbeit (Köln Süd) 9.500 m² GAG (Kalk, Eigennutzung) 8.500 m² Intersnack (Kalk) 6.300 m² Turtle Entertainment (Mülheim) 6.000 m²

Angesichts von Angebotslücken und starker Nachfrage ist in den vergangenen Monaten das Mietniveau auf dem Kölner Büromarkt sowohl im Top-Segment als auch im Marktdurchschnitt gestiegen. Bislang fällt der Mietanstieg allerdings noch moderat aus: Die Höchstmiete lag 2016 bei 24,80 Euro/m² (2015: 24,50 Euro), und im Marktdurchschnitt insgesamt stieg das Mietniveau von 11,90 Euro auf etwa 12,20 Euro.Was kommt 2017? – Der Blick in die Kristallkugel ist derzeit noch verschwommener als es Tipps für die Zukunft per se schon sind. Insbesondere die politischen Richtungswechsel in England und den USA verbinden die Ökonomen der Wirtschaftsforschungsinstitute mit erheblicher Unsicherheit für die konjunkturelle Entwicklung. Davon unberührt herrscht auf dem Kölner Büroflächenmarkt weiterhin eine gute Nachfragesituation vor. Wenngleich sich das Flächenangebot in manchen Teilmärkten reduziert hat, kann für 2017 ein umsatzstarkes erstes Quartal sowie eine gute Gesamtvermietungsleistung erwartet werden. Insgesamt scheint ein Jahresergebnis im Bereich des Fünf-Jahres-Mittels um rund 300.000 m² möglich.