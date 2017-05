Büroflächen im Kölncubus Süd vollvermietet

Kölncubus Süd

Der Projektentwickler Development Partner hat zwei weitere Büroflächen im Kölncubus Süd vermietet und damit lange vor Fertigstellung die Vollvermietung der Büroflächen erzielt.

.

Vollvermietung auf dem Deutzer Feld

Der Kölncubus Süd, für den am 04. Mai Richtfest gefeiert wurde [Development Partner feiert Richtfest für Kölncubus süd], ist voll. Die Vermietung erfolgte an einen der europaweit führenden Hersteller von salzigen Snacks, der sich rund 3.560 m² Bürofläche auf zwei Ebenen sicherte und an die die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die mehr als 5.500 m² Bürofläche über vier Ebenen anmietet. 470 m² im Erdgeschoss, die mit einem Gastronomen besetzt werden soll, sind noch verfügbar. Das Projekt befindet sich seit April 2016 im Bau, so dass die Fertigstellung bereits Ende 2017 erfolgen wird.



4.600 m² Bürofläche im One Cologne vermietet

Neben dem Vermietungserfolg auf dem Deutzer Feld konnte der Projektentwickler zudem im vergangenen Monat über 4.600 m² Bürofläche in seinem Bürohochhaus One Cologne an der Venloer Straße 151-153 an die Deutsche Lufthansa AG vermieten. Die Mietfläche erstreckt sich vom Erdgeschoss bis zum 4. Obergeschoss der eleganten 3-Scheiben-Struktur. Mit der Vermietung an Lufthansa sind rund 30 Prozent der Büroflächen der Immobilie vermietet.