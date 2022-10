Köln: Zinswende bremst Investoren aus

Die Folgen der Zinswende und der Unsicherheit an den Finanzmärkten waren auch am Kölner Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt deutlich zu spüren. Das Transaktionsvolumen belief sich laut Savills im bisherigen Jahresverlauf auf rund 1,0 Mrd. Euro und lag somit ca. 27 % unter dem gleichen Vorjahreszeitraum. Allerdings entfielen fast 78 % des Volumens auf das erste Quartal und damit auf die Zeit vor Beginn der Zinswende.

.

Das zweite und dritte Quartal waren mit Transaktionsvolumina von 107 Mio. bzw. 125 Mio. Euro außerordentlich umsatzschwach. Innerhalb der letzten fünf Jahre wurde lediglich im zweiten Quartal 2020 (100 Mio. Euro) ein ähnlich niedriges Ergebnis registriert. Insgesamt fanden in den letzten sechs Monaten lediglich sieben Einzeltransaktionen von Gewerbeimmobilien statt.



„Die Aktivität am Kölner Investmentmarkt ist immer noch stark eingeschränkt und viele Akteure sind nur sehr selektiv aktiv. Mit dieser Entwicklung reiht sich Köln in den bundesweiten Trend ein“, berichtet Tobias Schneider, Director und Teamleader bei Savills in Köln, und fügt hinzu: „Eine deutliche Belebung ist auch für das vierte Quartal nicht zu erwarten. Es finden zwar nach wie vor Transaktionsprozesse statt, jedoch sind die Verhandlungen sehr langwierig, was auch an den sich immer wieder ändernden Parametern am Finanzmarkt liegt. Dadurch müssen Investoren fortlaufend ihre Kalkulationen überarbeiten. Viele Akteure warten vor diesem Hintergrund lieber ab, bis das Umfeld wieder stabiler ist.“



In den ersten neun Monaten des Jahres entfielen rund 57 % des Transaktionsvolumens auf Büroimmobilien (Q1-Q3 2021: 51 %). Auf den Rängen zwei und drei der umsatzstärksten Nutzungsarten kamen Handelsimmobilien mit 14 % und Gesundheitsimmobilien mit einem Volumenanteil von etwas über 10 %.



„Zu den besonders gefragten Gewerbeimmobilien gehören ESG-konforme und zertifizierte Büroobjekte mit krisensicheren Mietern. Angesichts der Zinserhöhung erwarten die Bieter allerdings auch für solche Objekte angepasste Kaufpreise. Die meisten Eigentümer sind aktuell aber nicht bereit deutliche Preisabschläge zu akzeptieren. Insgesamt liegt der Fokus der noch aktiven Investoren klar auf Bestandsimmobilien oder sehr kurzfristig bezugsfertigen Neubauprojekten. Projektentwicklungen mit längeren Fertigstellungszeiträumen sowie Objekte mit hohem Modernisierungsaufwand werden hingegen mit deutlichen Abschlägen versehen. Ein Hauptgrund hierfür liegt in den kaum kalkulierbaren Baukosten.“, erklärt Tobias Schneider.