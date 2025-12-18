Köln: Urban Partners und Evolutiq entwickeln Ex-Coca-Cola Areal

Urban Partners und Evolutiq setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft mit einem neuen Logistikprojekt in Köln fort. Auf einem gerade erworbenen, 40.000 m² großen Brownfield-Grundstück im Stadtteil Ossendorf ist eine flexible Multi-User-Immobilie mit einer Bruttogrundfläche von 24.000 m² geplant. Bei dem Areal zwischen der Hugo-Eckener-Straße und Köhlstraße handelt es sich um das Areal der ehemaligen Coca-Cola-Niederlassung, die der Getränkehersteller in diesem Jahr geschlossen hat.

