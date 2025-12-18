Multi-User-Immobilie
Köln: Urban Partners und Evolutiq entwickeln Ex-Coca-Cola Areal
Urban Partners und Evolutiq setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft mit einem neuen Logistikprojekt in Köln fort. Auf einem gerade erworbenen, 40.000 m² großen Brownfield-Grundstück im Stadtteil Ossendorf ist eine flexible Multi-User-Immobilie mit einer Bruttogrundfläche von 24.000 m² geplant. Bei dem Areal zwischen der Hugo-Eckener-Straße und Köhlstraße handelt es sich um das Areal der ehemaligen Coca-Cola-Niederlassung, die der Getränkehersteller in diesem Jahr geschlossen hat.
„Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir brachliegende Flächen zu modernen, nachhaltigen Logistikimmobilien entwickeln, die für künftige Anforderungen ausgelegt sind. Gemeinsam mit unserem langjährigen, verlässlichen Partner bringen wir strategisches Kapital und praktische Umsetzungskompetenz zusammen, um eine belastbare und zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen, die die wachsende Wirtschaft Kölns unterstützt“, sagt Wolfgang Ködel, Geschäftsführer Urban Partners Deutschland. Der Großteil des Projekts wird aus dem NSF V-Fonds von Urban Partners finanziert.
Die Immobilie ist als flexibles Multi-User-Konzept konzipiert und kann in bis zu vier Einheiten geteilt werden. Damit eignet sie sich sowohl für größere Single-Tenant-Nutzer als auch für Multi-Tenant-Lösungen und spricht ein breites Spektrum an Logistik- und Gewerbenutzern an.
Das Projekt strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung an und verfolgt ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept. Vorgesehen sind unter anderem der Einsatz von Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen sowie teilweise begrünte Dächer, die sowohl zur ökologischen Aufwertung des Grundstücks als auch zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen sollen. Ziel ist es, betriebliche Emissionen zu senken und gleichzeitig die langfristige Energieeffizienz zu erhöhen.
„Mit dieser Entwicklung schaffen wir eine zukunftssichere Logistikinfrastruktur an einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Nordrhein-Westfalens. Als Unternehmen mit Wurzeln in Köln ist es uns ein besonderes Anliegen, ehemalige Industrieflächen sinnvoll zu revitalisieren und unsere Heimatstadt langfristig zu stärken“, ergänzt Claudia Hickmann, Investment Manager bei Evolutiq.
In einer ersten Version des Artikels stand die offizielle Bestätigung, um welches Areal es sich dreht, noch aus. Daher hieß es dort: "es könnte sich um die ehemalige Coca-Cola-Niederlassung” handeln. Kurz nach der Veröffentlichung wurde erfolgte dann die offizielle Bestätigung.