Köln saniert Zentralbibliothek am Neumarkt

Die langatmige Diskussion über die Sanierung oder den Abriss der Stadtbibliothek am Neumarkt ist beendet. Die Stadt Köln hat am Dienstag entschieden, die Zentralbibliothek trotz der stark gestiegenen Kosten umfassend zu sanieren. Verschiedenen Medien zufolge wird die Modernisierung nun rund 140 Millionen Euro kosten.

Der neuen Abstimmung des Rats der Stadt Köln war eine Kostenexplosion vorausgegangen. Ursprünglich war die Sanierung in 2018 für geplante 81,15 Millionen Euro durchgewunken worden, inzwischen veranschlagt die Stadt fast 140 Mio. Euro für die Sanierung. In der Sitzung vom 16. Mai 2023 stimmt der Rat nun der neuen Kostenfortschreibung für die Generalsanierung der Zentralbibliothek zu. „Um die Position der Stadt Köln bei Verhandlungen mit einem Generalunternehmen nicht zu schwächen, werden die für die Generalsanierung voraussichtlichen Kosten aber nicht veröffentlicht“, so die Stadt. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen. Als neuer Fertigstellungstermin werden das zweite Quartal 2027 und der Einzug im vierten Quartal 2027 angestrebt.



Angesichts der von der Gebäudewirtschaft prognostizierten Kostensteigerung einer Generalsanierung hat die Verwaltung alternativ einen dauerhaften Verbleib der Zentralbibliothek im Interimsquartier Hohe Straße und zusätzlich – nach dem Auszug des Kölnischen Stadtmuseums – im ehemaligen Modehaus Franz Sauer geprüft. Beide Standorte erfüllen jedoch die wesentlichen Voraussetzungen – insbesondere ein ausreichendes Raumangebot – nur unvollständig, während die derzeit genutzte Immobilie ausreichend Platz für alle Nutzungen bietet, man dort ein umfangreiches Medienangebot sicherstellen kann, die Zusammenarbeit mit benachbarten Kultureinrichtungen im Kulturquartier Neumarkt eingeübt ist und es eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV gibt.