Köln-Nippes: Bautätigkeit auf dem Clouth-Areal schreitet voran

Nachdem 80 Prozent der der Flächen bereits an Investoren verkauft sind, befinden sich auf dem ehemaligen Gelände der Clouth-Gummiwerke in Köln-Nippes zur Zeit insgesamt 31 Bauprojekte verschiedener Investoren im Bau. Wie der Geschäftsführer Andreas Röhrig der „Modernen Stadt“ in der Kölnischen Rundschau mitteilte, werden auf dem Gelände in Köln Nippes jetzt statt der ursprünglich geplanten 1.100 Wohnungen 1.200 Wohnungen entstehen. Durch gestiegene Mietpreise gehe bei den Mietern der Trend zu kleineren Wohnflächen, um die Miete bezahlbar zu halten.

2013 begannen in Nippes die Abrissarbeiten auf dem ca. 14,5 ha großen Areal und die Flächen wurden mit einem Investitionsaufwand von 35 Mio. Euro saniert. Das letzte Objekt soll im Jahre 2022 bezugsfertig sein. Die Planer der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Köln rechnen mit Gesamtinvestitionen von ca. 500 Mio. Euro.