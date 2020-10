Die Larbig & Mortag Immobilien GmbH konnte einen attraktiven Mieter für das moderne Bürogebäude der Rheinland Versicherungen am Friesenplatz 16 vermitteln. Ausschlaggebend für die Anmietung des bonitätsstarken Unternehmens war die zentrale Innenstadtlage mit sehr guter Anbindung an Nahversorgung und ÖPNV. Das bereits in Köln ansässige Unternehmen aus der Filmbranche mietete ca. 300 m² zusätzlich an. Die Fläche wurde bereits im September bezogen.

