Köln-Ehrenfeld: Family Office erwirbt Mehrfamilienhaus

Ein prominenter Nachlass verkauft über Aengevelt im Exklusivmandat ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus im gesuchten Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Erwerber ist ein renommiertes, auf Wohnungsbestand fokussiertes Family Office aus NRW. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 4,6 % p.a. angegeben.

Das Haus wurde in den 1950er Jahren wiederaufgebaut und verfügt aufgrund der gefragten Wohnungsgrößen und gut geschnittenen Grundrisse in beliebter Stadtteillage über eine hohe Vermietungssicherheit. Zudem bietet die Immobilie mit einer mittleren Kaltmiete von unter 9 Euro/m² Wohnfläche und einem günstigen Einstandskaufpreis von rund 2.260 Euro/m² Wohnfläche nach bedarfsgerechter Modernisierung ein deutliches Miet- und damit Wertsteigerungspotential. Der branchenkundige Erwerber hat das Potential der Immobilie sorgfältig analysiert und sich die Immobilie entschlossen gesichert. Die Bank finanziert gut 80 % des Kaufpreises.