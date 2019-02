Köln, Düsseldorf, Dortmund - klare Preisunterschiede bei Immobilien im Westen

Zu wenig Neubauten, zu lange Genehmigungsverfahren, zu geringes Angebot – so stellt sich der Immobilienmarkt in Köln dar. Die Folge: steigende Preise und veränderte Verkaufsmethoden. Zwar zeigt sich ein ähnliches Bild auch in den anderen Metropolregionen, allerdings mit deutlichen Preisunterschieden: Werden in Dortmund bis zu 5.529 Euro/m² für das Eigenheim gezahlt, greifen die Düsseldorfer mit bis zu 11.800 Euro/m² deutlich tiefer in die Tasche.

.

Köln: Hohe Nachfrage trifft auf zu wenig Angebot

Als die Kölner Wohnungspreise im ersten Halbjahr 2018 sanken, machte sich die Hoffnung auf eine Trendwende breit. Diese Entwicklung hielt allerdings nicht lange an – die Immobilienpreise in der rheinischen Metropole befinden sich nach dem dritten auch im vierten Quartal 2018 wieder im Aufwind. Der Indexwert, der die tatsächliche Preisentwicklung anzeigt und Parameter wie Lage und Alter der Immobilie berücksichtigt, steigt im Vergleich zum vorherigen Quartal bei Wohnungen um 2,79 % und bei Häusern um 1,49 % an. André Hasberg, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Köln, kennt die Gründe dafür: „Das Angebot ist weiterhin zu gering. Es wird zu wenig gebaut. Nicht zuletzt langwierige Baugenehmigungsverfahren sorgen für eine Angebotsknappheit auf dem Immobilienmarkt.“



Ein leergefegter Markt trifft auf eine hohe Nachfrage – das führt auch zu veränderten Verkaufsmethoden: „Vermehrt werden Immobilien im Online-Bieterverfahren verkauft. Zu festgelegten Bieterstunden werden dann Häuser oder Wohnungen im Netz versteigert à la ‚drei-zwei-eins-meins‘. Das birgt die Gefahr, sich mitreißen zu lassen und Preise zu zahlen, die sowohl für die Immobilie als auch für den eigenen Geldbeutel zu hoch sind“, warnt André Hasberg. Bei Höchstpreisen von 10.108 Euro/m² für Häuser und 6.935 Euro/m² für Eigentumswohnungen in der Domstadt kann dies schnell zur Falle werden.



Es sei daher wichtig, die eigenen finanziellen Möglichkeiten genau zu kennen, erklärt der Spezialist: „Wie sieht die aktuelle Lebenssituation aus? Welche zukünftigen Wünsche und Pläne stehen an? Diese Fragen klären wir vorab, um für Interessenten ein realistisches Budget zu ermitteln. Außerdem überprüfen wir den Finanzierungswunsch und stellen eine schriftliche Bestätigung aus, dass wir einen Bankpartner dafür finden.“



Düsseldorf: Preisspanne klafft weit auseinander

Die Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf wird gehegt und gepflegt. Und auch bei den Immobilienpreisen ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Für Häuser geben die Düsseldorfer mit einem gemittelten Preis von 2.521 Euro/m² aktuell genau 100 Euro mehr aus als die Kölner. Bei Eigentumswohnungen hingegen ist es umgekehrt: Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt in Düsseldorf mit 2.729 Euro unter dem in Köln mit 3.058 Euro.



Hinter diesen Medianpreisen verbirgt sich eine beträchtliche Preisspanne: Für Wohnungen in der Landeshauptstadt werden Preise von 833 Euro/m² bis 8.939 Euro/m² gezahlt. Bei Häusern ist die Bandbreite mit 658 Euro/m² bis 11.800 Euro/m² sogar noch größer.



Dortmund: Preise vergleichsweise moderat, aber steigend

Rund 70 km entfernt sind die Preise deutlich gemäßigter: In Dortmund beträgt der Quadratmeterhöchstpreis für Wohnungen 3.788 Euro und für Häuser 5.529 Euro. Das ist jeweils weniger als die Hälfte der Spitzenpreise, die Käufer in Düsseldorf zahlen. Aber auch die Dortmunder lassen sich die eigenen vier Wände zunehmend mehr kosten: Im Mittel zahlen sie 1.610 Euro/m² für Eigentumswohnungen und 2.097 Euro/m² für das eigene Haus und verhelfen damit den Medianpreisen zu einem jeweiligen Allzeithoch.



Die Preissteigerung ist bei Wohnungen und Häusern jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt: Bei einem Vergleich der Indexwerte mit dem Vorjahresquartal, zeigt sich bei den Wohnungen mit einem Plus von 7,49 % eine deutlich dynamischere Entwicklung als bei den Häusern mit einem Zuwachs von 1,95 %.