Köln drittteuerste Stadt bei Miete und Kauf

Der deutsche Wohnungsmarkt zeigt sich trotz Corona-Krise sehr stabil, das zeigt der aktuelle IVD-Wohnpreisspiegel 2020/2021. Der IVD Research hat drei deutliche Trends ermittelt: (1) Die Mietpreise steigen bundesweit nur noch im Rahmen der Inflationsrate. (2) Eigentümer können sich über einen deutlichen Wertzuwachs ihrer Wohnung beziehungsweise ihres Hauses freuen. Dies ist besonders bei Einfamilien- und Reihenhäusern der Fall. (3) Die Mietpreise in Nordrhein-Westfalen steigen stärker als im Bundesdurchschnitt, Eigentumspreise dagegen schwächer.

.

Die Werte für Bestandswohnungen mit mittlerem Wohnwert stiegen im bundesweiten Durchschnitt deutlich mit 7,5 Prozent (2019: plus 8,3 Prozent). Der durchschnittliche Kaufpreis liegt aktuell bei rund 2.330 Euro je Quadratmeter. In den Top-7-Städten fiel der Wertzuwachs mit 8,8 Prozent weiterhin stärker aus als im bundesweiten Durchschnitt. Aber auch dort zeigt sich ein leichtes Abflachen der Preiskurve (2019: plus 10,4 Prozent). Dagegen hat sich der bundesweite Wertzuwachs für Einfamilienhäuser erhöht. Im Bestand mit mittlerem Wohnwert stiegen die Preise um 8,5 Prozent (2019: plus 6,6 Prozent) auf 417.000 Euro im bundesweiten Durchschnitt. Diese positive Entwicklung zeigt sich in diesem Jahr besonders in den Mittel- und Kleinstädten.



Bei den Wohnungsmieten (Bestandswohnungen) lag das bundesweite Plus bei 2,6 Prozent (2019: plus 3,1 Prozent). Das ist der schwächste Preisanstieg der vergangenen zehn Jahre. Im Durchschnitt beträgt die Miete pro Quadratmeter rund 8,30 Euro.



„Der Wohnungsmarkt in Deutschland zeigt sich etwas weniger dynamisch als im Vorjahr, aber weiterhin sehr robust. Größere Corona-Effekte sind nicht festzustellen. Die hohe Kaufpreisdynamik belegt das anhaltend große Interesse nach Wohneigentum. Auffällig sind in diesem Jahr die positive Entwicklung bei Einfamilienhäusern und der Trend, vermehrt ins Umland ziehen zu wollen. Beides profitiert von der Corona-Krise. Junge Familien mit Kindern suchen sich mehr Freiraum und Sicherheit in den ländlicheren Regionen. Mit Homeoffice und flexibleren Arbeitsplatzmodellen erspart man sich Pendlerzeiten. Offensichtlich nimmt diese Verschiebung der Wohnungsnachfrage auch Druck von den Wohnungsmieten“, sagt Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD.



NRW: Mieten plus 3,6 Prozent

In Nordrhein-Westfalen weisen die Mietpreise eine stärkere Dynamik auf als im bundesweiten Durchschnitt, die Preise für Wohneigentum dagegen eine schwächere. Allerdings steigen die Eigentumspreise trotzdem doppelt so schnell. So stiegen die Preise für Eigentumswohnungen im Bestand mit mittlerem Wohnwert in NRW um 6,7 Prozent. Die stärksten Preisanstiege gab es in den Mittelstädten Arnsberg (plus 14,3 Prozent) und Bad Honnef (plus 11,1 Prozent) sowie in den Großstädten Mülheim an der Ruhr (plus 12,5 Prozent) und Mönchengladbach (plus 10,0 Prozent). Der landesweite Durchschnittspreis liegt mit 1.860 Euro pro Quadratmeter deutlich unter dem bundesweiten Durchschnittspreis. Die teuersten Städte sind Köln mit je 3.500 Euro pro Quadratmeter, Münster mit 3.250 Euro pro Quadratmeter sowie Düsseldorf mit 2.940 Euro pro Quadratmeter.



Fast genauso stark zogen die Preise für Einfamilienhäuser im Bestand mit mittlerem Wohnwert an. Hohe Preisdynamiken weisen unter anderem die Mittelstädte Rheinbach mit 12,7 Prozent sowie Sankt Augustin und Rheine mit jeweils 11,8 Prozent auf. Das durchschnittliche Preisniveau beträgt 372.600 Euro.



Die Mieten in Nordrhein-Westfalen stiegen im Durchschnitt um 3,6 Prozent; ein ganzer Prozentpunkt mehr als bundesweit. Hohe Preisanstiege verzeichnen unter anderem die Mittelstädte Bottrop mit plus 7,5 Prozent, Königswinter mit 7,1 Prozent und Bad Honnef mit 6,7 Prozent. Der durchschnittliche Mietpreis beträgt 7,50 Euro pro Quadratmeter.



Unter den 14 größten Städten Deutschlands ist Köln die drittteuerste Stadt bei Miete (im Durchschnitt 11 Euro pro Quadratmeter, Bestand, mittlerer Wohnwert) und Kauf (im Durschnitt 3.500 Euro pro Quadratmeter, Eigentumswohnung, mittlerer Wohnwert).



„Der Wohnimmobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen zeigt sich stabil. Sowohl Mietwohnungen als auch Wohneigentum erfreuen sich weiterhin großer Nachfrage. Das trifft nicht nur für die Metropolen zu, sondern flächendeckend für das gesamte Land. Gerade die Mittelstädte gewinnen an Attraktivität und boomen“, sagt Burkhard Blandfort, Vorsitzender des IVD West.