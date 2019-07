Cube RE stellt viertes Kölner Projekt vor

Die Cube Real Estate GmbH hat ein ca. 3.000 m² großes Grundstück im Stadtteil Zollstock erworben, um ihr viertes Projekt anzugehen. Nach dem Rückbau eines Teils des jetzigen Immobilienbestands soll dort bis voraussichtlich Ende 2022 ein gemischt genutztes Wohnquartier mit Geschosswohnungsbau und kompakten Studentenapartments entstehen. „Mit Cube Mountain entwickeln wir bereits unser viertes Projekt in Köln. Die Stadt hat aufgrund der hohen Nachfrage noch ein enormes Entwicklungspotenzial. Der Standort nahe der Universität ist ideal für Studentenapartments. Gleichzeitig tragen wir mit dem Geschosswohnungsbau der hohen Nachfrage an Wohnraum für junge Familien und Arbeitnehmer Rechnung“, erläutert Tilman Gartmeier, Geschäftsführer der Cube Real Estate.

.

Das Konzept des Leverkusener Projektentwicklers wird unter dem Namen „Cube Mountain 885“ vermarktet und sieht nach derzeitiger Planung in der Vorgebirgstraße 338 rund 30 Wohneinheiten im klassischen Geschosswohnungsbau sowie 150 Studentenapartments vor. Die Planung stammt aus der Feder des Architekturbüros Skandella Architektur. Mit Co-Living-Einheiten will Cube zudem dem steigenden Bedarf für Wohngemeinschaften angehen. Die Universität ist mit dem Fahrrad in weniger als 15 Minuten erreichbar. Über die wenige Gehminuten entfernte Straßenbahnhaltestelle Zollstockgürtel und die Bushaltestelle Leichweg besteht Anschluss an den ÖPNV.



Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Anwaltskanzlei Loschelder aus Köln und das Maklerhaus Mumm Immobilien haben die Transaktion beraten.