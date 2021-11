Köln: Corona lässt aktuelle Mieten deutlich sinken

Corona lässt die aktuellen Mieten deutlich sinken. Die Passantenfrequenzen und die Vermietungen stimmen dennoch positiv. Zu diesem Ergebnis kommt Olaf Petersen, Geschäftsführer und Chefresearcher von Comfort in seinem aktuellen „Retail Flashlight Köln“.

Köln ist eine der wenigen deutschen Großstädte, die bis in die Römerzeit auf mehr als 2.000 Jahre Geschichte zurückzublicken vermag – als Sitz sowohl weltlicher wie auch kirchlicher Macht. Traditionell stellt sie einen Verkehrsknotenpunkt bedeutender Handelsstraßen dar. Die Einkaufsstadt ist zentraler und prosperierender Standort für Einzelhandel aller Spielarten – von lokalen Betreibern bis zu nationalen und internationalen Filialisten praktisch jeder Flächengröße und Branche. Die Einzelhändler profitieren von einer deutlich überdurchschnittlichen Kaufkraft der Kölner wie auch von einem mit rd. 2,5 Mio. Einwohner großen Einzugsgebiet mit einer weiten räumlichen Ausstrahlung in die Region. Hinzu kommen die Touristen, deren Anzahl bedingt durch den von Corona stark verminderten Städtetourismus aktuell allerdings merklich abgesunken ist.



Den bei weitem wichtigsten lokalen Einkaufsstandort stellt mit großem Abstand die City mit ihren Toplagen innerhalb des historischen ‚Rings‘ auf der linken Rheinseite dar. Hier sind mit rd. 310.000 m² Verkaufsfläche rd. 21 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche verortet, auf der ein Jahresumsatz von über 1,1 Mrd. Euro p.a. erwirtschaftet wird.



Markt für Retailimmobilien

Nachdem Handelsimmobilien in 2020 trotz des Lockdown-Schocks noch immer ein Transaktionsvolumen von stattlichen knapp 11 Mrd. Euro erzielt haben, fiel dieses in 2021 zunächst deutlich schwächer aus. Hier versetzte der zweite Lockdown zum Jahreswechsel der Nachfrage einen deutlichen Dämpfer und es fehlte - anders als zuvor - an größeren Portfolio-Transaktionen. Zudem hatte sich das Investoreninteresse angesichts ihrer ‚Systemrelevanz‘ weiter in Richtung Lebensmittel / lebensmittelbeankerte Objekte / Projekte verschoben. Für Highstreet-Immobilien verpassten die Lockdowns der Investoren-Nachfrage dagegen einen spürbaren Dämpfer. Die auf diese Weise erfahrene Anfälligkeit dieser Assets in der Pandemie, fortlaufende Diskussionen über Mietreduktionen bzw. Anpassungen mietvertraglicher Regelungen oder befürchtete Insolvenzen weiterer Mietkonzepte ließen die Investoren zurückhaltend agieren und geforderte Renditen neu bewerten.



Solche Neubewertungen beziehen sich dabei im Wesentlichen auf die nachhaltigen Mieten. Insofern werden ältere Mietverträge von den Investoren sehr kritisch hinterfragt, ebenso wie die bisherige einzelhandelsdominierte Nutzungsstruktur. Hier gilt es, die Machbarkeit von Neuaufteilungen der Objekte und Neubelegungen mit anderen Nutzungsarten (von Gastronomie, Büro, Wohnen, Hotel, Entertainment bis hin zu City-Logistik) - gerade auch in den Obergeschossen - zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund bieten diverse große, in der aktuellen Flächenkonstellation nicht mehr marktgängige Objekte für Developer beziehungsweise Core+ und Value Add-Investoren ein erhebliches Potenzial für eine umfangreiche Neupositionierung als innerstädtische Mischnutzungen und Quartiere. Mittlerweile wächst das Interesse der Investoren an Geschäftshäusern wieder. Dies ist nicht zuletzt auf die gewachsene Normalität im innerstädtischen Retail-Geschäft zurückzuführen.



Diese generellen Rahmenbedingungen gelten weitgehend auch für Köln. So zählt die Domstadt zu den absoluten Top-Destinationen für Immobilen-Investoren in Deutschland. So wurden auch im Corona-Jahr 2020 diverse Transaktionen registriert. Die AEW etwa erwarb für eine deutsche Versicherungsgruppe von Development Partner deren gemischt genutzte Projektentwicklung am Rudolfplatz [wir berichteten]. Catella kaufte für einen AVW Fonds ein Geschäftshaus-/Büro-Quartier im Bereich Breite Straße, Gertrudenstraße, Wolfsstraße [wir berichteten]. Weiterhin zu erwähnen ist der Verkauf des Geschäftshauses Hohe Straße 68-82 an der Kreuzung zur Schildergasse.



Für die absoluten Kölner Toplagen bewegen sich die Kaufpreise weiter auf einem außerordentlich hohen Niveau, wobei für herausragende Objekte in 1A-Lagen mit einem nachhaltigen Mietniveau Kaufpreisfaktoren von deutlich mehr als dem 30-fachen der Jahresmiete zu verzeichnen sind.



1A-Lagen: Aktuelle Entwicklungen und Mieten

Durch die Corona-Krise hatte sich bis in das Frühjahr 2021 hinein der Rückgang der Mieternachfrage verstärkt, der bereits vor der Krise den Markt erfasst hatte. So hat sich der ehemalige Vermietermarkt nunmehr zu einem Mietermarkt gewandelt. Mit signifikantem Druck auf die Mieten - insbesondere bei Großflächen ab ca. 1.000 m² sowie vertikaler Geschossstruktur. Der Trend geht hin zur Flexibilisierung von Mietverträgen – mit kürzeren Festlaufzeiten, Umsatzmieten, Sonderkündigungsrechten, Baukostenzuschüssen etc. oder der Bezahlung von Makler-Provisionen.



Die letzten Monate haben aber auch gezeigt, dass die Entwicklung keineswegs ins Bodenlose führt, sondern differenziert ist und zunehmend auch positive Perspektiven für Gegenwart und Zukunft aufweist. Denn selbst zu den Corona-Hochzeiten fanden tatsächlich eine Reihe von sehr namhaften Vermietungen statt. Mittlerweile hat der Markt wieder deutlich mehr Fahrt aufgenommen und immer mehr Mieter erkennen neue Zukunftschancen für gute Geschäfte in den attraktiven Innenstädten. Nachfolgend erfolgen für die innerstädtischen Kölner Toplagen eine aktuelle Kurzcharakterisierung sowie die Darstellung der gegenwärtigen Höchstmieten.



Schildergasse

• Absolute Top-1A-Lage der Innenstadt mit konsumorientierten Konzepten

• Höchste Passantenfrequenz der Stadt (lt. hystreet aktuell rd. 13.000 Passanten in der besten

Stunde)

• Standort von Großflächenkonzepten wie Galeria, P & C, Anson’s und C & A

• Neue Mieter: Blaenk, Snipes, Onygo, Deichmann, Five Guys, Scotch & Soda, Café Extrablatt,

Sander, Armani A/X

• Höchstmiete: ca. 210 - 235 Euro / m² (klein)



Hohe Straße

• Die zweitwichtigste Top-1A-Lage (lt. hystreet gut 9.000 Passanten pro Stunde)

• Konsumorientierte Lage mit vielen Konzepten aus dem Young-Fashion-Bereich

• Vermehrt kleinteiliger Einzelhandel in schmaler Straßenflucht

• Neue Mieter: Polo Ralph Lauren, Xiaomi, Kingdom of Sweets, “hystreet-studio” (für pop-ups),

s.Oliver

• Höchstmiete: ca. 160 - 180 Euro/ m² (klein)



Domkloster / Wallrafplatz

• Einzige Luxuslage zwischen Hoher Straße und Dom mit Mietern wie Aigner, Louis Vuitton, Chopard, Hermes, Montblanc und Bulgari

• Wegen der Nachbarschaft zum Dom mit sehr hoher, touristisch geprägter Frequenz (rd. 8.000 Passanten pro Stunde)

• BVK-Projektentwicklung Dom Carré in der Umsetzung bis Sommer 2023



Mittelstraße

• Niveaulage mit schwächerer Passantenfrequenz

• Fußgängerzone im Bereich Apostelnkloster, ansonsten Fahrstraße

• Neue Mieter: Erweiterung Apropos

• Höchstmiete: ca. 65 - 75 Euro / m² (klein)



Ehrenstraße

• Szenige Trendlage mit zum Teil ungewöhnlichen Konzepten

• Je nach Tag und Uhrzeit sehr stark differierende Passantenfrequenz (lt. hystreet aktuell rd. 5.000

Passanten pro Stunde in der Spitze)

• Geplante Erweiterung der Fußgängerzone aus der Breiten Straße in die Ehrenstraße hinein

• Neue Mieter: Lululemon, O’Donnel, Samsoe & Samsoe, Café de Paris, Triumph, The North Face

• Höchstmiete: ca. 80 - 85 Euro / m² (klein)



Breite Straße

• Verbindungsachse zwischen Ehrenstraße und Hoher Straße

• Drei kleine Innenstadt-Center mit Anbindung an die Fußgängerzone: Quincy (ehemals DuMontCarré), Opern-Passagen, WDR-Arkaden

• Neue Mieter: Leder Berensen, Go Asia, Salomon, Dille & Kamille

• Höchstmiete: ca. 55 - 65 Euro / m² (klein)



Bezogen auf die Entwicklung der Mieten ist festzustellen, dass auch in Köln im Gefolge der Lockdowns und Corona-Krise diese lageübergreifend unter Druck geraten sind. Die aktuellen COMFORTBewertungen der Kölner Höchstmieten für die beiden unsererseits standardmäßig betrachteten Flächengrößen 80 - 120 m² sowie 300 - 500 m² sind nachfolgend in der Zeitreihe zu sehen. Dabei sind gegenüber 2019 besonders starke Abschläge für Kleinflächen entlang der Hohe Straße (zwischen -12% bis -22%) und für mittelgroße Flächen entlang der Breite Straße (- 17 % bis - 31 %) festzustellen.