Köln/Bonn Airport schafft neuen Bereich „Real Estate“

Armin Wittershagen

Seit 1. Februar leitet Armin Wittershagen den neuen Geschäftsbereich „Real Estate“ bei der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Der neue Geschäftsbereich soll unter anderem die Vermietung der Immobilien am Airport fördern und die „Airport City“ sowie weitere Bauvorhaben, wie den Neubau des Hotels, vorantreiben.

.

Der 57-jährige Diplom-Ingenieur Architekt verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung gewerblicher und wohnwirtschaftlicher Immobilienprojekte. Unter anderem war Wittershagen 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen für den Baukonzern Hochtief tätig. Als Leiter „Projektentwicklung“ verantwortete er dort alle gewerblichen Projekte im Wirtschaftsraum Köln/Bonn – wie etwa den Neubau der Zentrale der Europäischen Agentur für Flugsicherheit EASA am Kölner Rheinufer. Seine jüngste berufliche Station führte Armin Wittershagen zur Kölner Immobiliengruppe Metropol, bei der er seit 2017 als Geschäftsführer „Projektentwicklung“ tätig war.