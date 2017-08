Köln: Baustart für den Buchfinkenhof

Der Startschuss für den Buchfinkenhof ist gefallen! Mit dem Abriss des letzten Gebäudes können die Bauarbeiten für das neue Wohnquartier an der Godorfer Straße / Buchfinkenstraße starten. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Christoph Schykowski durfte mit dem Bagger die erste Wand einreißen. Die Dornieden Generalbau GmbH errichtet 16 Einfamilienhäuser auf einer Grundstücksgröße von 3.850 m² in zentraler Lage, um dringend benötigten Wohnraum in Köln-Godorf zu schaffen. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.

Mit einer „Abrissparty" hat der Projektentwickler den offiziellen Baubeginn eingeläutet. Bis jetzt wurden die letzten Reste des alten Baubestandes abgerissen. Das Grundstück wurde bis Anfang der 1970er Jahre landwirtschaftlich durch einen Bauernhof mit Tierhaltung genutzt. In der jüngeren Vergangenheit nutzte ein Teppichgroßhandel die in dieser Zeit erbauten Lager- und Büroräume. Im Beisein der neuen Erwerber wurde der Abriss des alten Bestandgebäudes gefeiert. Jetzt ist der Weg für das neue Wohnquartier frei.