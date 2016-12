Köln: Agentur für Arbeit mietet 11.600 m²

Die Immobilienberater von Larbig & Mortag Immobilien konnten durch drei Bürovermietungen insgesamt 14.000 m² in Köln vermitteln.

Grundlage war die Flächensuche der Agentur für Arbeit in Köln. Um die enormen Flächenkapazitäten an so wenigen Standorten wie möglich unterzubringen, entwickelte das Maklerhaus ein Konzept, welches zwei Standorte vorsah. Zum einen wurde auf der Bonner Straße in Köln-Bayenthal eine circa 9.500 m² große Büroimmobilie angemietet. Das Objekt wird für den Mieter individuell im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags ausgebaut. Vermieter ist ein institutioneller Investor aus München.



In Kombination haben die Berater den zweiten Bereich, welcher auf der Bonner Straße nicht platziert werden konnte, im Objekt „Bürocenter am Colonius“ Subbelrather Straße 24 in Köln-Neuehrenfeld untergebracht. Hier wurden 2.174 m² Bürofläche und 50 Stellplätze langfristig angemietet. Eigentümer der Subbelrather Straße 24 ist die Stefan Frey AG aus Köln-Marienburg. Somit wurden insgesamt 11.674 m² an die Agentur für Arbeit in Köln vermietet. Der Bestandsmieter des Objekts Bonner Straße hat sein neues Domizil in Köln-Gremberghoven durch die Vermittlungstätigkeit von Larbig & Mortag gefunden. Hier werden die Aktivitäten des Unternehmens aus dem Bereich Regresszentrum für eine Krankenversicherung auf circa 2.400 m² gebündelt. Vermieter hier ist ebenfalls ein institutioneller Investor.