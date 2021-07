Köln AG unterstützt Hochwasseropfer

Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen stellt 20.000 Euro für Spendenaktion der Wohnungswirtschaft zur Verfügung.

.

Schnell helfen und zielgerichtet unterstützen: Mit 20.000 Euro beteiligt sich die köln ag an der Spendenaktion der Wohnungswirtschaft für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. „Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen ihr Zuhause verloren. Zuhause, das ist unsere Kernkompetenz. Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir hier helfen und unterstützen“, erklärt die Köln AG-Vorsitzende Kathrin Möller.



Initiiert wurde der Spendenaufruf vom Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) und dem Verband der Wohnungswirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen. Die eingehenden Gelder werden den Hilfsorganisationen der Aktion Deutschland Hilft e. V. zur Verfügung gestellt und kommen direkt den Betroffenen in den Katastrophengebieten zugute.