Kölbl Kruse übergibt „Lister Dreieck“ an die Deutsche Bahn und Savills IM

Der Projektentwickler Kölbl Kruse hat das neu erbaute Lister Dreieck plangemäß im April an Savills Investment Management übergeben und feierte am vergangenen Mittwoch in Anwesenheit von

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, und Sabine Tegtmeyer-Dette, Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Stadt Hannover, die Übergabe an den Mieter, die Deutsche Bahn.

.