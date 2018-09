Kölbl Kruse startet Design-Hotel-Bau auf Zollverein

Design-Hotel auf Zollverein

© Kölbl Kruse

Nach dem Rückzieher von Kölbl Kruse beim Innogy-Campus in Essen, ist der Projektentwickler jetzt immerhin mit einem anderen Projekt an der Startlinie: Kölbl Kruse wird ein Design-Hotel 67 individuell gestalteten Zimmern auf der Zeche Zollverein realisieren und in Kürze mit den Bauarbeiten anfangen. Die Eröffnung auf dem ehemaligen Materialsammelplatz der Gründerschacht­anlage 1/2/8, in direkter Nachbarschaft zum Neubau der Folkwang Universität der Künste ist bereits für den 06. Juni 2019 geplant, daher ist der Baustart noch für diesen Monat vorgesehen. Betrieben wird das Hotel durch die „Friends-Gruppe", die damit ihr sechstes Hotel in der Region eröffnen.

Das Grundstück hatte sich der Projektentwickler bereits im September 2014 gesichert. Kölbl Kruse hatte gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien ein EU-weites Ausschreibungsverfahren gewonnen, das die Entwicklung des Neubaus der Folkwang Universität der Künste (Los 1) sowie die Entwicklung eines Hotels auf dem Nachbargrundstück (Los 3) umfasst. Das Hochschulgebäude ist mittlerweile fertiggestellt und seit dem Wintersemester 2017 sind die Studierenden im „Quartier Nord I Campus Welterbe Zollverein" eingezogen. Im September 2015 hat der Investor Trivua Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH für die RAG-Stiftung beide Projektteile erworben. Mit dem Baustart für das Design-Hotel geht die geplante Entwicklung des Areals nun in die nächste Runde.



Nach Rückzug: Innogy-Campus vorerst vor dem Aus

Nicht so rosig sieht es für den einst von Kölbl Kruse geplanten Innogy-Campus aus. Der Projektentwickler hatte sich Ende August überraschend entschieden, von seinem vertraglichen Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Damit steht das Projekt aktuell vor einer ungewissen Zukunft. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass das Energieunternehmen im Jahr 2020 in seine neue Heimat an der Huyssenallee zieht, nach der geplanten Fertigestellung des ersten Bauabschnitts. Bis 2025 sollten dann die Bauabschnitte 2 und 3 folgen, sodass am Ende ein Campus mit 100.000 m² Bürofläche entstanden wäre.



Dazu wird es nun aber wohl nicht mehr kommen. Kölbl Kruse machten offensichtlich vor allem die unabsehbaren Entwicklungen Sorgen. So gab es bei dem Unternehmen Bedenken, dass man aufgrund der langen Phase bis zur Fertigstellung in eine Kostenfalle laufen könnte. Zudem steht Innogy selbst vor einer ungewissen Zukunft, nachdem der Energiekonzern EON die Tochter von Konkurrent RWE übernommen hatte.