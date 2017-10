Kölbl Kruse startet Büroneubau für die Unfallkasse NRW

Neubau der Unfallkasse NRW

Die vorbereitenden Bauarbeiten für den Büroneubau der Unfallkasse NRW in der Moskauer Straße in Düsseldorf-Oberbilk sind gestartet. Bis voraussichtlich März 2018 laufen nun die Erdarbeiten für das knapp 20.000 m² Bruttogrundfläche umfassende Bürogebäude in innerstädtischer Lage am Internationalen Handelszentrum in Düsseldorf. Die Gesamtfertigstellung wird im 3. Quartal 2019 erfolgen.

.

Die Unfallkasse NRW wird in dem Büroneubau ihre derzeit zwei Standorte innerhalb von Düsseldorf vereinen. Das insgesamt sieben Geschosse umfassende Gebäude, nach einem Entwurf des renommierten Düsseldorfer Architekturbüros RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH, bietet Platz für 500 Mitarbeiter. Das Gebäude ist in seinen baulichen und technischen Komponenten für eine Zertifizierung nach DGNB Gold ausgelegt. Der Essener Projektentwickler Kölbl Kruse hatte den Zuschlag des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens erhalten.