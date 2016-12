RAG-Verwaltungssitz auf der Zielgeraden

Die RAG-Stiftung und die RAG AG haben allen Grund zum Feiern, denn der Umzugstermin in den neuen Verwaltungssitz rückt stetig näher. Am vergangenen Mittwoch feierten die Unternehmen im Beisein zahlreicher Gäste auf der Baustelle des neuen Verwaltungssitzes das Richtfest des Büroneubaus und der mit dem Bau beauftragte Projektentwickler Kölbl Kruse zeigte sich sicher, den angekündigten Fertigestellungstermin für Herbst 2017 einzuhalten.

.



Foto v.l.n.r.: Stefan Kölbl, Marcus Kruse vom Projektentwickler Kölbl Kruse, und Prof. Dr. Hans-Peter Noll begüßen die Gäste beim Richtfest.



Das Neubauprojekt auf dem Kokerei-Areal Zollverein mit der Adresse „Im Welterbe 10“ entsteht direkt neben der 2012 eröffneten Unternehmenszentrale der RAG Montan Immobilien. Der zweigeschossige Neubau in L-Form wird sich an innovativen Nachhaltigkeitsstandards orientieren und rund 9.528 m² Bruttogrundfläche umfassen. Nach der Fertigstellung des Gebäudes werden dort im Herbst 2017 die RAG-Stiftung und die RAG AG mit insgesamt rund 220 Mitarbeitern einziehen.



Das Baugrundstück befindet sich auf einer sanierten Teilfläche der ehemaligen Kokerei zwischen der Welterbe-Ringpromenade und einem kleinen Waldstück. Das Gebäude wird aus ortsbezogenen und schadstofffreien Materialien erstellt, die in hohem Maße recyclinggerecht sind. Durch die einfache Konstruktion ist es wandlungsfähig und flexibel in der Nutzung. Auf dieser Planungsgrundlage wird eine DGNB-Zertifizierung in Platin, dem höchsten DGNB-Standard, angestrebt. Die Planung hat das Architektenbüro Kadawittfeldarchitektur übernommen.



Eigentümerin der Immobilie ist die RAG-Stiftung. Das Projekt ist eines von mehreren Neubauprojekten auf dem Unesco-Welterbe Zollverein, welches die RAG Montan Immobilien gemeinsam mit dem Projektentwickler realisiert. So wurde bereits im Juli 2016 bei dem Neubau für die Folkwang Universität der Künste im Quartier Zollverein 1/2/8, dem früheren Materiallagerplatz der Zeche der Rohbau fertig gestellt. Im Sommer 2017 wird das gesamte Gebäude an Folkwang übergeben, sodass dort der Hochschulbetrieb zum Wintersemester 2017/2018 beginnen kann. Der ebenfalls von den beiden Unternehmen geplante Hotelneubau in direkter Nachbarschaft zur Hochschule, soll bis Ende 2017 bezugsfertig sein.





Foto v.l.n.r.: Rolf Biermann (Zechbau), Prof. Noll (RAG Montan Immobilien), Stephan Kölbl (Kölbl Kruse), Dr. Johann Rupp (RAG AG), Dr. Helmut Linssen (RAG-Stiftung), Dr. Marcus Kruse (Kölbl Kruse) und Hermann Marth (Stiftung Zollverein) hissen die Richtkrone.





Unter der Federführung der Stiftung Zollverein als Betreiber und Entwickler des Unesco-Welterbes Zollverein sind derzeit auf dem 100 Hektar großen Standort im Essener Norden Investitionen von insgesamt über 150 Millionen Euro geplant.