Kölbl Kruse baut neuen Zentralsitz der Unfallkasse NRW

Die Projektentwickler Kölbl Kruse sind als Primus aus dem EU-weiten Ausschreibungsverfahren zur Neugestaltung des Firmensitzes der nordrhein-westfälischen Unfallkasse hervorgegangen: Ab dem Frühsommer 2017 zeichnen sie nun für die Errichtung eines 20.000 m² umfassenden Bürokomplexes an der Moskauer Straße 18 in Düsseldorf-Oberbilk verantwortlich. Die BGF verteilt sich ober- und unterirdisch. In den siebengeschossigen Bau mit zwei Tiefgaragenebenen werden dann ab voraussichtlich Frühjahr 2019 auf einer Nutzfläche von 14.000 m² alle Mitarbeiter der Unfallkasse einziehen. Aktuell agiert die Behörde von den beiden Standorten Sankt-Franziskus-Straße 146 und Heyestraße 99 aus. Die Anmietung der Unfallkasse in der City Ost war im letzten Jahr einer von zwei Großabschlüssen (über 10.000 m²) auf dem Düsseldorfer Büromarkt, der nur noch von der Anmietung des Energiekonzerns Uniper mit 27.600 m² im Medienhafen getoppt wurde [Düsseldorf mit überdurchschnittlichem Flächenumsatz].

Der schlanke Baukörper mit einer leichten, angedeuteten Wellenform in der Längsachse stammt aus der Kreativschmiede des Architekturbüros RKW Rhode Kellermann Wawrowsky. Die Düsseldorfer ernteten in den vergangenen Jahren nicht nur Lob für optisch anspruchsvolle Funktionsbauten, Gewerbe- und Office- Flächen (UN Campus in Bonn, Pantha Rei am Flughafen Düsseldorf, Bürokomplexe im Kölner Rheinauhafen), sondern auch diverse Auszeichnungen für energieeffizientes und umweltschonendes Bauen. Auch das neue Headquartier der Unfallkasse NRW soll nach dem Willen aller Beteiligten so gestaltet werden, dass es anschließend für das DGNB-Zertifikat in Gold taugt.