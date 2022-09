Köhler & von Bargen holen Tobias Rumpf in die Geschäftsführung

Tobias Rumpf

Seit 1. September verstärkt Tobias Rumpf die Geschäftsführung um Helmut Köhler, Andreas von Bargen, Kalle Stubbe und Geschäftsführer Marcel Aufenacker bei der Hamburger Köhler & von Bargen Unternehmensgruppe (KvB). Rumpf wird künftig den neu geschaffenen Geschäftsbereich Akquise leiten.

In der norddeutschen Immobilienwirtschaft ist der 31-Jährige Rumpf ein bekanntes Gesicht: Der gebürtige Hamburger war zuletzt elf Jahre lang für HM hamburgmakler tätig, seit 2019 als Geschäftsführer. Dort verantwortete der gelernte Immobilienkaufmann die Akquisition und den Verkauf. In ähnlicher Funktion wird Rumpf nun auch für Köhler & von Bargen aktiv.



Die Erweiterung der Geschäftsführung flankiert den Wachstumskurs der Unternehmensgruppe, die mittlerweile 50 Mitarbeitende zählt. Köhler & von Bargen plant mittelfristig Neugeschäft von 150 Millionen Euro jährlich. Neben Bestandsobjekten, Baugrundstücken und Projektentwicklungen möchte die Unternehmensgruppe ihr Engagement vor allem im Bereich Gewerbehöfe verstärken.



„Ich freue mich, dass ich meine Markterfahrung nun in der Immobilien-Akquise und im Projektmanagement bei Köhler & von Bargen einsetzen kann. Die Unternehmensgruppe sowie ihr Team kenne und schätze ich seit vielen Jahren. Zur erfolgreichen Weiterentwicklung möchte ich meinen Teil beitragen“, erklärt Tobias Rumpf, geschäftsführender Gesellschafter.



„Tobias Rumpf ist die perfekte Verstärkung für unser Team und wird unsere Schlagkraft mit seiner Expertise und seinem exzellenten Netzwerk weiter erhöhen. Wir freuen uns sehr, ihn für unsere Crew gewonnen zu haben“, ergänzt Helmut Köhler, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter.