Koehler Group kauft Wohnkomplex in Heidelberg

Ein institutionelles Immobilienunternehmen hat erfolgreich den Verkaufsprozess eines Wohnkomplexes in Heidelberg an die Koehler Group verkauft. Das im Jahr 1989 errichtete Objekt umfasst 44 Wohneinheiten und eine Gesamtfläche von ca. 3.400 m². Der Komplex befindet sich im südlichen Stadtteil Kirchheim und ist bis Mitte 2034 an die Stadt Heidelberg vermietet. Cushman & Wakefield hat den Verkaufsprozess im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens gesteuert und die Verkäuferseite umfassend beraten.

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Die Koehler Group ist ein Family Office aus Stuttgart. Der Investmentfokus im Residential-Bereich liegt auf nachhaltigen und renditestarken Wohn- und Geschäftshäusern. Darüber hinaus investiert die Gesellschaft in gewerbliche Immobilien wie in Büro- und Spezialimmobilien sowie Logistikzentren und Lagerhäuser.