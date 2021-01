Die Koehler Group hat in der Weststadt in Karlsruhe eine Anlageimmobilie mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 905 m² gekauft. Das Objekt in der Kriegsstraße verfügt über neun Wohnungen sowie einem Ladenlokal. Verkäufer war ein regionaler Investor mit einem großen Immobilienbestand. Engel & Völkers Commercial Karlsruhe war beratend und vermittelnd tätig.

