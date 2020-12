Die Koehler Group aus Stuttgart hat ein Wohn- und Geschäftshaus in der Stuttgarter Innenstadt erworben. Verkäufer der Liegenschaft ist eine Privatperson. Das Objekt mit ca. 2.800 m² Mietfläche verfügt insgesamt über 37 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Es befindet sich in prominenter Lage in der Charlottenstraße 40, in fußläufiger…

[…]