Die Firmengruppe Köberl, zu der die Fink Gebäudetechnik GmbH & Co.KG sowie die GEMA Gebäudemanagement GmbH & Co. KG zählen, erweitert ihr Leistungsspektrum im infrastrukturellen Gebäudemanagement mit dem Erwerb der 089 Immobilienmanagement GmbH. Die Gründer, Georg Angermeier und Gunter Maisch, bleiben an Bord und beteiligen sich an der Firmengruppe. Über…

[…]