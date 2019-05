Kö-Bogen II gewinnt Polis Award

Bereits zum vierten Mal wurde am Mittwoch der Polis Award für Stadt- und Projektentwicklung in Düsseldorf auf der Polis Convention verliehen. In fünf Kategorien wurden je drei Preise verliehen, in der Kategorie „Revitalisierte Zentren“ ging der erste Platz an das Düsseldorfer Projekt „Kö-Bogen II“ von Ingenhoven Architects, Centrum Projektentwicklung und B&L Unternehmensgruppe.

