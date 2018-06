Kö-Bogen gewinnt German Brand Award 2018

Bei der gestrigen Verleihung des „German Brand Award 2018“ im Deutschen Historischen Museum in Berlin wurde der Kö-Bogen mit der höchsten Auszeichnung der Kategorie „Public Affairs, City and State“ geehrt. Im Wettbewerb um einen der größten deutschen Markenpreise konnte das Düsseldorfer Projekt die hochkarätige Experten-Jury mit seiner Markenkompetenz überzeugen und sich gegen zahlreiche Mitstreiter der Wettbewerbsklasse „Industry Excellence in Branding“ durchsetzen. Initiiert vom Rat für Formgebung gilt der German Brand Award als einzigartige Würdigung der erfolgreichsten deutschen Marken und Markenmacher. 2018 stellten sich über 1250 nominierte Unternehmen dem Wettbewerb in den verschiedenen Klassen.

