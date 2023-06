Koalition plant Verzahnung von GEG und Wärmeplanungsgesetz

Im Ringen um das Heizungsgesetz hat die Ampel-Koalition einen weiteren Fortschritt erzielt. Dies betrifft das Gesetzesvorhaben zur kommunalen Wärmeplanung. Nachdem die FDP ihren angemeldeten Widerspruch zurückgezogen hat, wird der Gesetzentwurf nun an die Länder und Verbände versendet und darüber hinaus eine Verzahnung mit dem umstrittenen Gebäudeenergiegesetz (GEG) geprüft.

.

Das sogenannte Wärmeplanungsgesetz sieht die Verpflichtung von Kommunen vor, eine Wärmeplanung zu erarbeiten [wir berichteten]. Im Rahmen der Wärmeplanung entwickeln die Kommunen einen Fahrplan, wie der Umstieg auf eine klimaneutrale Versorgung mit Wärme bei ihnen vor Ort am besten vonstatten gehen kann [wir berichteten]. Dies Gesetz soll nun mit dem umstrittenen Gebäudeenergiegesetz (GEG) verzahnt werden. Für Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, „ein echter Fortschritt“.



Wichtig sei laut Dedy, dass die Fristen bei beiden Gesetzen gut aufeinander abgestimmt werden. Vorrang habe nach Aussage des Hauptgeschäftsführers die kommunale Wärmeplanung. Dann sollte die Entscheidung der Eigentümer folgen, welche Heiztechnologie sie wählen.



Der Deutsche Städtetag begrüßt zudem die geplante Fernwärmeoffensive von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Gleichzeitig betont er, dass die Förderung des Aus- und Umbaus der kommunalen Wärmenetze nötig ist. Es sei zu einseitig, nur den individuellen Einbau einer Wärmepumpe finanziell zu unterstützen, aber nicht das Fernwärmenetz, mit dem hunderte oder gar tausende Häuser klimaneutral beheizt werden können.



Indes läuft die Diskussion um die Reform des Gebäudeenergiegesetzes auf Hochtouren. Habeck hatte sich nach vorgestellten Änderungsvorschlägen am Mittwoch wieder zuversichtlicher gezeigt, dass die Reform noch vor der Sommerpause, die am 7. Juli beginnt, vom Bundestag verabschiedet werden kann. Denn die FDP hatte einige Kompromissvorschläge positiv bewertet.