Koalition feiert Durchbruch im Grundsteuer-Streit

Das Hickhack der letzten Wochen und Monate ist vorbei. Die Große Koalition hat nach monatelangem Streit eine Einigung für die Grundsteuer-Reform bekannt gegeben. Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommen, damit das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten und die Fristen des Bundesverfassungsgerichts bis Jahresende eingehalten werden kann. Das erklärten die Koalitionäre am frühen Montagmorgen in Berlin. Die jetzt so schnell erzielte Einigung konnte durch eine Öffnungsklausel für die Länder erzielt werden. Demnach dürfen die Länder die bundeseinheitliche Grundsteuer mit eigenen Regelungen ergänzen. Wie die Steuer künftig genau berechnet wird, ist allerdings noch nicht klar.

Die ersten Verbände begrüßten die Einigung des Koalitionsausschusses bereits. „Die Länder sollten diese Chance nutzen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, ihre Bürger vor einem teuren Bürokratiemonstrum wie das von Bundesfinanzminister Scholz favorisierte Modell zu bewahren“, kommentierte Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke. Dies sieht auch ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner so und ergänzt: „Mit Blick auf die 14 Milliarden Euro Grundsteuereinnahmen für die Kommunen und angesichts der vorgegebenen Frist vom Bundesverfassungsgericht begrüßen wir, dass es zu einer Einigung gekommen ist. Ebenso ist zu begrüßen, dass nun auch die Länderöffnungsklausel Einzug finden soll. Denn dadurch bekommen zumindest einzelne Länder die Möglichkeit, die Grundsteuer in Form eines einfachen und unbürokratischen Flächenmodells zu erheben. Für die hierfür erforderliche Grundgesetzänderung ermuntern wir zur Zustimmung – alle profitieren davon, nicht zuletzt die Kommunen."



Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke forderte außerdem, dass während des nun folgenden parlamentarischen Prozesses beim Modell des Finanzministers noch einige Punkte nachgebessert werden müssen. Insbesondere die bislang vorgesehene Wettbewerbsverzerrung zwischen einzelnen Mietwohnungsanbietern dürfe nicht zur Realität werden. „Es kann nicht sein, dass Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen bei der Grundsteuer bevorteilt werden sollen. Es ist Aufgabe des Staates, für einen fairen Wettbewerb zu sorgen“, betonte Warnecke.



Während bei der Grundsteuer-Reform Finanzminister Scholz deutliche Zugeständnisse machen mußte, konnte die SPD einen Großteil ihrer Forderungen im Streit um den Solidaritätszuschlag durchsetzen. Die Regierung wird dem Bundestag bis Ende August auch einen Gesetzentwurf zum Abbau des Solidaritätszuschlages für rund 90 Prozent der Bevölkerung durch eine Freigrenze vorlegen. Die Umsetzung ist ab dem Jahr 2021 geplant und wird damit wie ursprünglich auch im Koalitionsvertrag festgelegt umgesetzt. Weiter kündigten die Koalitionäre an, auch gegen steigende Mietpreise neue Maßnahmen zu ergreifen und ebenfalls bis Ende August ein Gesetzespaket zum Thema „bezahlbares Wohnen“ vorzulegen.