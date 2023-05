Knight Frank verstärkt sich mit Georg Schmücker

Knight Frank verstärkt seinen Berliner Standort mit Georg Schmücker als neuem Director of Finance. Seit Mai leitet er die Finanzen des Unternehmens. Der erfahrene Finanzexperte war in leitenden Positionen unter anderem für Lekkerland sowie als kaufmännischer Leiter bei der Berliner Designagentur Art+Com tätig. Vor seinem Wechsel zu Knight Frank Berlin war er als Director of Finance bei der global tätigen Agentur Edenspiekermann unter anderem für Buchhaltung, Finanzen, Controlling, Vertragswesen und Corporate Housekeeping verantwortlich.

