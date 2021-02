Knight Frank verstärkt Berliner Büro

Marta Badura

Die Immobilienberatungsgesellschaft vermeldet seit Dezember insgesamt fünf Neuzugänge in den Bereichen Office Leasing, Capital Markets und der strategischen Beratung. Für dieses Jahr plant das Unternehmen zudem den Aufbau eines Industrie- und Logistikteams.

Knight Frank setzt seinen bereits zwei Jahre andauernden Wachstumskurs in Berlin kontinuierlich fort und holt sich Marta Badura, Ben Read, Ferdinand Pöschmann, Ozan Dinc und Niklas Fischer an Bord. „Trotz der pandemiebedingten Unsicherheiten am Berliner sowie am gesamtdeutschen Markt verzeichnen wir in allen Geschäftsbereichen eine starke Entwicklung und bauen unseren Standort mit hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter aus", kommentiert Managing Partner Ole Sauer.



Marta Badura ist seit dem 1. Januar 2021 als Associate im Berliner Büro tätig. Sie wechselt nach mehr als zwei Jahren bei Knight Frank Warschau in das deutsche Hauptstadt-Team. Marta Badura verfügt über langjährige Erfahrung im Change Management sowie der Konzeption und Umsetzung innovativer Arbeitsplatzkonzepte. In ihrer neuen Rolle bei Knight Frank Berlin wird sie unter anderem die strategische Beratung von Eigentümern und Mietern bei der effizienten Strukturierung und Ausstattung von Büroflächen verantworten.



Seit Anfang Dezember 2020 verstärkt Ben Read das Team Office Leasing im Bereich International Occupier Services als Associate Director. Vor seinem Start am Berliner Standort arbeitete er mehr als sechs Jahre bei Knight Frank in London. Zu seinen Tätigkeiten zählen die Beratung internationaler Konzerne bei der Standortsuche in Deutschland sowie die Optimierung und Aufgabe bestehender Mietverhältnisse. Weiterhin wird das Berliner Bürovermietungsteam seit dem 1. Februar 2021 durch Ferdinand Pöschmann als Senior Consultant, vorher bei Cushman & Wakefield, sowie seit dem 15. Februar 2021 durch Ozan Dinc als Consultant, vorher bei Aengevelt, ergänzt.



Niklas Fischer stößt von EY zu Knight Frank Berlin und unterstützt das Team Capital Markets seit Mitte Januar 2021 als Transaction Manager.



„Unser Büro zählt nun insgesamt acht Berater und Beraterinnen im Office Leasing, zwei davon im Bereich International Occupier Services. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Teams Office Leasing und Capital Markets, die schon jetzt an vielen gemeinsamen Projekten arbeiten, soll in Zukunft noch verstärkt werden. Bereits heute bieten wir unseren nationalen und globalen Kunden ein breites Repertoire an Dienstleistungen“, ergänzt Ole Sauer. Für 2021 plant das Unternehmen darüber hinaus den Aufbau eines Industrie- und Logistikteams.