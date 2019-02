München: QuickBird Studios unterschreiben Mietvertrag nach nur 7 Tagen

Nymphenburger Straße 13

Bei diesem Start-Up ist der Name Programm: Innerhalb von nur sieben Tagen haben die QuickBird Studios die Entscheidung für ihren ersten Firmensitz in der Maxvorstadt gefällt. Auf Beratung von Knight Frank hat das IT-Team für eine 400 m² große Büroeinheit in der Nymphenburger Straße 13 votiert und einen langfristigen Vertrag mit Option abgeschlossen. Das Gewerbeobjekt besticht durch eine lichtdurchlässige Glasfassade und bietet den Entwicklern und Designer für mobile Applikationen mit dem U-Bahn-Ausstieg Stiglmaierplatz (U1) einen direkten ÖPNV-Anschluss am Haus. Eigentümer der Immobilie ist LBBW Immobilien.

„Dieser Abschluss spiegelt die Situation am Markt wieder“, sagt Djan Grille, Consultant Bürovermietung bei Knight Frank am Standort München. „Wir haben einen Vermietermarkt, der sich aufgrund der wenig verfügbaren Flächen und der steigenden Nachfrage 2019 noch weiter verschärfen wird. Unternehmen müssen in ihrem Anmietungsprozess schnell sein, wenn sie nicht möchten, dass ihnen ein Mitbewerber zuvorkommt.“