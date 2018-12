Knight Frank Frankfurt zieht in die Welle

Die Welle

© Die Welle, Fotografin Barbara Staubach

Knight Frank baut am Standort Frankfurt seine Präsenz aus und zieht mit seinen Dienstleistungsbereichen Bürovermietung, Investment, Industrial, Valuation und Residential auf rund 1.000 m² in die Immobilie An der Welle 3. „Wir wollen uns auch weiterhin im Wettbewerb um talentierte Mitarbeiter behaupten und unser Wachstumsziel bis zum Jahr 2020 am neuen Standort umsetzen“, sagt Elvin Durakovic, Managing Partner bei Knight Frank Frankfurt.

.

Mit seiner hohen Gebäudequalität und -ausstattung sowie flexiblen Grundrissgestaltung ermöglicht die Immobilie sowohl offene Bürostrukturen, Think Tanks als auch Einzelbüros und moderne Konferenzräume. „Unsere Teams arbeiten in offenen und kommunikationsfördernden Bürostrukturen, jedoch behält jeder Mitarbeiter seinen festen Arbeitsplatz. Wir tun dieses, weil wir davon überzeugt sind, dass wir damit eine bessere Arbeitsplatzqualität sowie eine höhere Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem Team und Unternehmen erzeugen“, kommentiert Lukas Kasperczyk, Managing Partner und Teamleiter der Bürovermietungsabteilung.



„Kreativität, Individualität und Anerkennung fördern wir zudem durch weitere Maßnahmen wie Einzelcoachings, Teamevents und europaweite Austauschprogramme unserer Mitarbeiter wie dem European Service Line Buddy Programme“, so Lukas Kasperczyk weiter. Damit hat sich Knight Frank in Frankfurt bewusst gegen den Trend der sogenannten non-territorialen, d.h. frei wählbaren Arbeitsplätze entschieden, obwohl es eine enorme Flächeneinsparung ermöglicht hätte.



Die neuen Flächen wurden in den vergangenen Monaten hinsichtlich der Anforderungen von Knight Frank maßgeschneidert aus- und umgebaut. Das Knight Frank Frankfurt Büro war bisher im Atrium am Opernplatz, Bockenheimer Anlage 46 ansässig.



Zu den weiteren namhaften Mietern des von Architekt Helmut Joos entworfenen Objekts Die Welle zählen die Citigroup und die Anwaltskanzlei Latham Watkins. Eigentümer sind AXA Investment Managers und der Staatliche Pensionsfonds Norwegens Norge.