Knight Frank ernennt Philipp Schultheis zum Head of Investment

Philipp Schultheis (45) ist neuer Senior Director und Head of Investment bei Knight Frank Frankfurt. Der studierte Jurist und Immobilienökonom (ebs) kennt den Immobilienmarkt der Mainmetropole seit 17 Jahren und verfügt über umfangreiche Investmenterfahrungen in internationalen Häusern wie u.a. JLL und CBRE. Bei Knight Frank stößt er nun erneut auf seinen langjährigen Weggefährten Lukas Kasperczyk (36), der im Jahr 2018 als Managing Partner für den Bereich Bürovermietung verpflichtet wurde [wir berichteten]. Das Immobilienberatungsunternehmen schließt damit die vor zwei Jahren begonnene Restrukturierung des Geschäftsbereiches Capital Markets ab.

„Wir freuen uns, mit Philipp Schultheis einen international erfahrenen Investment-Profi für unser bestehendes Team gewonnen zu haben, mit dem wir uns verstärkt auch auf Produkte für institutionelle Investoren fokussieren werden“, kommentiert Elvin Durakovic, Managing Partner Knight Frank Frankfurt. „Nachdem in der Vergangenheit Produkte von 50 Millionen und aufwärts im Fokus der Investoren lagen, verspüren wir derzeit eine verstärkte Nachfrage nach Mid- und Smallsize-Investments in nahezu allen Assetklassen – gerade auch von institutioneller Seite. Dies resultiert sicher auch aus dem enormen Nachfrageüberhang des Marktes.“



„Ich bin fest davon überzeugt, dass die strategische Neuausrichtung des Investmentbereichs von Knight Frank Frankfurt zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Das internationale Netzwerk von Transaktionsspezialisten und das klare Bekenntnis von Knight Frank, auf die Beratung und Vermittlung zu fokussieren, sehe ich als Erfolgsgarant für die kommenden Jahre an“, sagt Philipp Schultheis. „Mein Team und ich können Investoren und Eigentümer – bei Bedarf auch in enger Zusammenarbeit mit unserem Bürovermietungsteam – auch abseits des Core und Core+ erfolgreich bei der Umsetzung ihrer Immobilienstrategien unterstützen.“



Die Investment-Unit von Knight Frank Frankfurt ist zukünftig bundesweit aktiv in allen Asset-Klassen mit Fokus auf Mid-Cap Investments im Rhein-Main-Gebiet tätig. Im Rahmen der Neustrukturierung ist Ralph Schonder als Managing Partner aus dem Unternehmen ausgeschieden.