Knight Frank Berlin verstärkt Research mit Jutta Rehfeld

Knight Frank führt die strategische Expansion seines Berliner Teams fort und begrüßt Jutta Rehfeld als Director Research.

Jutta Rehfeld greift auf insgesamt 16 Jahre Berufserfahrung im deutschen Immobilienmarkt zurück. Während der vergangenen fünf Jahre war sie Teil des Teams Research Germany bei Avison Young, welches sie zuletzt in der Rolle als Director verantwortend leitete und erfolgreich ausbaute. Davor war sie unter anderem zwei Jahre lang als Senior Research Consultant bei Cushman & Wakefield tätig. Die diplomierte Geographin verfügt über fundierte Expertise in der Erhebung und Auswertung von Marktdaten mit Fokus auf die Bereiche Bürovermietung und Immobilieninvestments. Durch ihre langjährige Erfahrung bei führenden Beratungsunternehmen ist sie mit den Perspektiven von Anlegern wie Beratern gleichermaßen vertraut. In ihrer neuen Position bei Knight Frank Berlin arbeitet Jutta Rehfeld eng verzahnt mit dem Team Office Leasing und dem Geschäftsbereich Capital Markets zusammen.