Knight Frank Berlin etabliert Industrial & Logistics Services

Knight Frank erweitert seinen Berliner Standort um zwei ehemalige Mitarbeiter von Realogis. Zum 1. Februar 2022 starten Anne Angerstein und Conrad Riedel im Team Industrial & Logistics Services, das in enger Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und internationalen Business Lines von Knight Frank für die Beratung fungieren wird.

Anne Angerstein war mehr als vier Jahre äußerst erfolgreich für die Berliner Vermietungseinheit von Realogis aktiv, zuletzt als Senior Consultant, und betreute dort auf nationaler Ebene Transaktionen des Investment-Teams. Gemeinsam mit Conrad Riedel bildet Anne Angerstein in ihrer Rolle als Associate den Bereich Industrial & Logistics Services bei Knight Frank Berlin.



Conrad Riedel verfügt über umfassende Erfahrung auf dem Vermietungsmarkt für Industrie- und Logistikimmobilien und einen ausgezeichneten Track Record in diesem Segment. Vor seinem Start bei Knight Frank als Senior Consultant war er mehr als fünf Jahre in verschiedenen Positionen bei Realogis tätig, wo er deutsche sowie internationale Beratungsmandate für die Berliner Metropolregion verantwortete.



Das neue, auf Vermietungen und Veräußerungen spezialisierte Team wird künftig als direkter Anlaufpunkt für Entwickler, Vermieter und Nutzer von Industrie- und Logistikimmobilien agieren. Gleichzeitig wird die Einheit im engen Schulterschluss mit anderen Business Lines von Knight Frank sowie den Teams in Frankfurt und London zusammenarbeiten, Synergien nutzen und beispielsweise Cross-Selling-Optionen bei gemischt genutzten Immobilien oder Grundstücksverkäufen noch besser koordinieren.