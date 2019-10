Fin-Tech Scalable zieht ins Münchner Seitz 8

Die automatisierte Online-Geldanlage wächst kontinuierlich in Deutschland. Das macht sich auch auf dem Büroimmobilienmarkt in der Münchener Innenstadt bemerkbar. Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital hat mit seinen mittlerweile 80 Mitarbeitern einen langfristigen Mietvertrag in einer Büroprojektentwicklung in der Münchner Innenstadt abgeschlossen. Vermittelt wurde die Transaktion von Knight Frank, die bereits langjährige Geschäftsbeziehungen zu den Gründern pflegen und sie nach der Ansiedlung in der Prinzregentenstraße erneut beim Wachstum begleiten. Entschieden hat sich das in der Bayern-Metropole gegründete Fin-Tech-Startup für eine 2.000 m² große Einheit im „Seitz 8“, das vermieterseits im Alleinauftrag durch E.T. Myer Immobilien vertreten wird.

