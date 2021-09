Knight Frank baut sein Team aus

Christoph Gerlinger

Die Knight Frank Gruppe baut ihr Team aus. Das Tochterunternehmen Knight Frank Valuation & Advisory erweitert die Geschäftsführung um Christoph Gerlinger, während Knight Frank Berlin mit Antje Helmer den Bereich Office Leasing stärkt.

.

Zweiter Geschäftsführer bei Knight Frank Valuation & Advisory

Knight Frank Valuation & Advisory erweitert seine Geschäftsführung. Ab sofort ergänzt Christoph Gerlinger als Managing Partner die Leitung der Knight Frank Valuation & Advisory GmbH neben Klaus Dallafina.



Christoph Gerlinger ist dem Unternehmen bereits seit vielen Jahren als Director, Prokurist und Partner verbunden und hat den Aufbau des Geschäftsbereichs Valuation & Advisory von Knight Frank in Deutschland maßgeblich begleitet. Als Managing Partner verantwortet er ab jetzt vorrangig die operativen Abläufe in der Immobilienbewertung. Christoph Gerlinger ist Diplom-Kaufmann, Immobilienökonom (ebs), Chartered Surveyor (MRICS), RICS Registered Valuer und Mitglied im European Valuation Board von Knight Frank. Er verfügt über langjährige Expertise am globalen Immobilienmarkt und leitet insbesondere Cross-Border-Projekte für deutsche und internationale Kunden.



Antje Helmer als Director Office Leasing in Berlin

Am Standort Berlin verstärkt Knight Frank sein Vermietungsteam zum 1. September mit Antje Helmer als Director Office Leasing.



Antje Helmer verfügt über umfassende Vermietungsexpertise und einen hervorragenden Track-Record am Berliner Büromarkt. Vor ihrem Start bei Knight Frank war sie über insgesamt mehr als elf Jahre in verschiedenen Positionen bei Cushman & Wakefield, vorherig Debenham Thouard Zadelhoff (DTZ), tätig. Zuletzt managte sie in der Position als Partner große Vermietungsdeals, darunter eine Vielzahl Lead-Agent-Mandate, für renommierte Kunden aus unterschiedlichen Branchen mit Fokus auf die Tech- und Internetindustrie. Bei Knight Frank wird Antje Helmer im Team Office Leasing unter der Leitung von Hanna Pawlowski vorrangig Gesuche nationaler und internationaler Großkunden am regionalen Bürovermietungsmarkt betreuen.