Knight Frank baut Münchner Vermietungsteam aus

Knight Frank baut das Team Bürovermietung (Agency) am Münchner Standort aus. Mit Wirkung zum 1. November 2020 verstärken Viktoria Reiser und Stefanie Cuomo sowie zum 1. Dezember 2020 Niklas Eckert den Bereich Agency unter der Führung von Managing Director Dieter Mendl.

.

Stefanie Cuomo wird Knight Frank als Senior Consultant Agency mit Fokus auf den Münchner Markt unterstützen. Seit 2013 war sie bei Cushman & Wakefield in München tätig, zuletzt als Consultant. Viktoria Reiser wird neben lokalen Mandanten in der Rolle Director Agency vorrangig internationale Großkunden betreuen und den Geschäftsbereich Global Corporate Services verantworten. Sie startete Ihre Karriere 2012 bei Cushman & Wakefield München. Dort bekleidete sie seither verschiedene Positionen, zuletzt war sie Associate in der Agency. Viktoria verfügt über einen starken Track-Record am Bürovermietungsmarkt und umfassende Erfahrung in der strategischen Beratung, dem Transaktionsmanagement und im Bereich Bewertungsdienstleistungen. Mit Niklas Eckert als Consultant Agency stößt daneben ein besonderes Nachwuchstalent zum Vermietungsteam von Knight Frank München.



Nachdem Sarah Červinka zum September 2020 als Partnerin und Geschäftsführerin die Leitung von Knight Frank München sowie des Bereichs Investment übernahm [wir berichteten], folgt mit der Verstärkung durch Viktoria Reiser, Stefanie Cuomo und Niklas Eckert der nächste Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des Standorts.