Kniff mietet 1.250 m² Kreativ-Loft in Stuttgart-West

Die Stuttgarter Kreativagentur Kniff hat rund 1.250 m² Gewerbefläche in der Lindenpürstraße 15-17 angemietet und bleibt damit dem Stuttgarter Westen treu. Mit dem Umzug in die großzügige Hinterhof-Loftfläche verlagert die Agentur ihren Standort innerhalb des Stadtteils.

.

„Das neue Büro ist ein Meilenstein für uns. Unser Team wächst stetig, unsere Arbeitsformen verändern sich und wir arbeiten eng mit verschiedenen Partnern zusammen. In unserem neuen zu Hause können wir unsere Aktivitäten in den Bereichen Social Media, Film und Foto perfekt bündeln und neue Formen der Zusammenarbeit gestalten“, erläutert die Geschäftsführung von Kniff.



Eigentümer der Immobilie ist eine private Grundstücksgemeinschaft, die Vermietung wurde von Immoraum Real Estate Advisors exklusiv begleitet. „Loftflächen wie in der Lindenpürstraße sind bei kreativen Nutzern besonders gefragt und bieten ein identitätsstiftendes Umfeld“, ergänzt Sven Gruber, Geschäftsführer von Immoraum.