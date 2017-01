Knapp 3.000 m² Bürofläche in Hamburg neu vermietet

Mit zwei Großvermietungen von Büroflächen startet der Hamburger Büromarkt stark ins neue Jahr. Damit setzt sich der positive Trend aus dem Vorjahr offenbar weiter fort. Das Vergleichsportal Check24 mietete jetzt 1.910 m² im Alstercampus. Das Telemarketing-Unternehmen Celli it! zieht auf 1.020 m² in den Heidenkampsweg.

Check24 mietet im Alstercampus

Das Onlineportal Ccheck24 verlegt seinen Hamburger Standort in den Alstercampus. In dem Quartier mit der Adresse An der Alster 62-64 im Stadtteil St. Georg hat das Unternehmen rund 1.910 m² Bürofläche angemietet. Check24 bezieht Büroflächen in dem Gebäude „Luv & Lee“ mit neun Stockwerken und zwei Eingängen.



Eigentümer und Vermieter des Alstercampus ist die Ärzteversorgung Niedersachsen. Das Quartier, das erst im Dezember 2016 fertiggestellt wurde, umfasst zehn Gebäude mit rund 19.200 m² Bürofläche sowie 248 Mietwohnungen. Es befindet sich zwischen An der Alster, Alstertwiete, Lange Reihe und Gurlittstraße direkt an der Außenalster sowie in unmittelbarer Nähe der Hotels Le Méridien und Atlantic. Check24 wurde von Grossmann & Berger beraten, die Beratung des Vermieters erfolgte durch Harmonia Immobilien.



Cell it! mietet im Heidenkampsweg

Die Cell it! GmbH & Co. KG, ein Unternehmen, das im Bereich Telemarketing aktiv ist, hat langfristig rund 1.020 m² Bürofläche im Heidenkampsweg 73-79 im Hamburger Stadtteil Hammerbrook gemietet. Vermieter ist ein institutioneller Investor, vertreten durch Apleona GVA Real Estate Advisors. Colliers International war mit der Anmietung exklusiv beauftragt und beratend sowie vermittelnd tätig.