KMS IG mietet 615 m² im Hammerschmidt

Die Real-Treuhand Immobilien Bayern GmbH vermeldet als Asset Manager des Büroprojekts Hammerschmidt in Aschheim-Dornach die Vermietung von 615 m² Mietfläche an die KMS IG AG. Das Würzburger Ingenieurunternehmen eröffnet damit in der Karl-Hammerschmidt-Straße 1 an der östlichen Stadtgrenze Münchens einen weiteren Standort und baut seine Präsenz im süddeutschen Raum aus.

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