Weiterer Neuzugang
KMS IG mietet 615 m² im Hammerschmidt
Die Real-Treuhand Immobilien Bayern GmbH vermeldet als Asset Manager des Büroprojekts Hammerschmidt in Aschheim-Dornach die Vermietung von 615 m² Mietfläche an die KMS IG AG. Das Würzburger Ingenieurunternehmen eröffnet damit in der Karl-Hammerschmidt-Straße 1 an der östlichen Stadtgrenze Münchens einen weiteren Standort und baut seine Präsenz im süddeutschen Raum aus.
Eigentümerin der Immobilie ist die Projektgesellschaft KHS1 GmbH, mit der auch der Mietvertrag geschlossen wurde. Die Real-Treuhand Immobilien Bayern verantwortet die strategische Begleitung des Vermietungsprozesses und betreut das Objekt im Auftrag der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die das Gebäude im vergangenen Jahr aus der Insolvenzmasse der Euroboden übernommen hat [wir berichteten], ganzheitlich.
Die KMS IG AG wurde auf Mieterseite von Jones Lang LaSalle SE (JLL) beraten. Für die Eigentümerseite war die Savills Immobilien Beratungs-GmbH als Leadmakler des Hammerschmidt tätig und begleitete die Vertragsverhandlungen.
„Neben der hervorragenden Lage mit direkter Nähe zu München, zum Autobahnkreuz und zum ÖPNV hat uns der Charakter der Gebäudearchitektur überzeugt. Denn diese spiegelt mit den markanten Sichtbetonflächen genau die Ingenieurästhetik wider, die unsere tägliche Arbeit prägt“, erläutert Oliver Swieca, Niederlassungsleiter der KMS IG AG in München.
Bei der angemieteten Fläche handelt es sich um eine Eckeinheit im zweiten Obergeschoss des 2023 fertiggestellten Neubaus. Der Mietvertrag ist zum 1. März 2026 gestartet. Bis zum geplanten Einzug am 1. September 2026 wird die Einheit entsprechend den Mieterwünschen umfassend ausgebaut. Vorgesehen sind unter anderem der Einbau von Glaswänden, Parkett und Bodentanks, eine neue EDV-Verkabelung, Akustiksegel an den Decken, eine Kühldecke im Besprechungsraum sowie ein individuelles Beleuchtungskonzept. Während der Ausbauzeit nutzt die KMS den rund 400 m² großen Konferenzbereich im Dachgeschoss des Objekts interimsweise als Bürofläche.