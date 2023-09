Die Km.on GmbH hat ca. 340 m² Bürofläche im „Colosseo“ am Walther-von-Cronberg-Platz 2-18 in Frankfurt angemietet. Der Einzug des Anbieters für Digitalisierung in der Textilindustrie ist im Verlauf des zweiten Quartals 2023 erfolgt. Angermann war bei der Anmietung vermittelnd tätig.

