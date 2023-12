Klöckner verlegt Konzernzentrale von Duisburg nach Düsseldorf

Klöckner & Co wird seine Konzernzentrale von Duisburg ins benachbarte Düsseldorf verlegen. Dafür hat der Stahl- und Metallhändler rund 4.000 m² im Airport Garden im Teilmarkt Flughafen angemietet. Der Einzug der rund 250 Mitarbeiter in der Peter-Müller-Straße 24-26 soll spätestens im Sommer 2025 erfolgen. Eigentümer der insgesamt 12.000 m² großen und nahezu vollvermieteten Immobilien ist die Union Investment Real Estate GmbH. JLL hat Klöckner & Co exklusiv bei der Suche nach einer neuen Konzernzentrale beraten und die Anmietung in Düsseldorf vermittelt.

.

Die neue Zentrale des Unternehmens ist nach dem Nachhaltigkeitssiegel LEED/DNGB zertifiziert und mit dem Gold-Standard ausgezeichnet. Entsprechend wird Klöckner & Co seine der Konzernzentrale zuzurechnenden CO2-Emissionen um mehr als die Hälfte reduzieren. Mit dem Umzug schafft das Unternehmen zudem die Voraussetzungen für ein modernes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld, das die Vermittlung von Kompetenzen und die individuelle Weiterentwicklung der Mitarbeitenden zusätzlich fördert.