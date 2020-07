Klingsöhr und Dereco planen 200-Mio-Projekt „Sonneninsel“ in Berlin

Klingsöhr und Dereco stehen in Neukölln mit einem Großprojekt in direkter Wasserlage auf dem 16.000 m² großen Areal der ehemaligen Nudelfabrik “Griessmuehle” in den Startlöchern. Die beiden Partner haben das Areal von der S Immo AG erworben, die das Areal seit 2013 im Bestand hat. Insgesamt sollen in der Nachbarschaft des Estrel-Hotels vier Büro- und Gewerbeimmobilien mit einer Bruttogeschossfläche von 35.000 m² entstehen. Eine Baugenehmigung für das Vorhaben liegt bereits vor.

