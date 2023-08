Klingsöhr und Dereco gewinnen nächsten Mieter für Berliner Shed

Die Klingsöhr Unternehmensgruppe und Dereco gewinnen einen weiteren Mieter für das Projekt Shed in Berlin-Neukölln. Das international tätige Medienunternehmen We.Conect Global Leaders GmbH lässt sich auf 1.600 m² im dritten Obergeschoss des Hauptgebäudes des Gebäudeensembles am S-Bahn-Ring nieder.

.

„Die gute Quartiersumgebung des Shed verbunden mit dem einzigartigen Blick auf den Neuköllner Schifffahrtskanal bietet unseren Mitarbeitern ein hervorragendes Arbeitsumfeld“, sagt Henry Fuchs, Co-Gründer von We.Conect. „Als international tätiges Medienunternehmen spezialisiert auf die Vernetzung unserer Kunden ist es uns wichtig, dass sich auch unsere Mitarbeiter vernetzen und wohlfühlen. Das Shed bietet hierfür die perfekten Voraussetzungen“, sagt Daniel Wolter, Co-Gründer von We.Conect.



„We.Conect kann im Shed eine hochwertige New-Work-Büroeinheit erwarten, die viele offene Flächen und Social Areas bietet. Das fördert die teaminterne Kommunikation und wird dafür sorgen, dass die Mitarbeiter wieder in das Büro zurückkehren“, sagt Stefan Klingsöhr, geschäftsführender Gesellschafter der Klingsöhr Unternehmensgruppe. Ein Highlight der angemieteten Fläche ist die Terrasse mit einem direkten Blick auf den Neuköllner Schifffahrtskanal.



„Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept von jungen Unternehmen so gut angenommen wird und sich das Shed zum neuen Hotspot für frische Ideen aus unterschiedlichsten Geschäftsfeldern entwickelt“, kommentiert David Noll, Mitglied der Geschäftsführung der Dereco Holding GmbH.



Das Gebäudeensemble Shed in der Sonnenallee 221 wird auf mehr als 15.500 m² Grundstücksfläche rund 33.000 m² für Büros – insbesondere für Start-ups und Gastronomie – bieten. Die SRH Berlin University of Applied Sciences, Creditsafe Deutschland, Datagroup und ein Klima-Startup werden ebenfalls Flächen im Projekt beziehen. Das Shed befindet sich direkt am Schifffahrtskanal in Neukölln im Gewerbegebiet Neue Ufer. Das gastronomische Angebot im Projekt selbst sowie in der Umgebung sorgt für ein attraktives Quartiersumfeld. Das Investitionsvolumen beträgt rund 200 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt von der Berliner Sparkasse. Bauherr ist ein Joint Venture der Klingsöhr Gruppe und Dereco.



CBRE war bei der Vermietung vermittelnd tätig.