Klingsöhr kurz vor Vollvermietung im Ärztehaus Spandau

Mit der Vermietung an die Palabra Praxisgruppe rückt die Vollvermietung des Ärztehauses Spandau in greifbare Nähe. Klingsöhr entwickelt das ehemalige AOK-Verwaltungsgebäude zu einem attraktiven Gesundheitsstandort in Berlin-Spandau.

.

Die Klingsöhr Unternehmensgruppe konnte für das ehemalige Verwaltungsgebäude der AOK Nordost in Berlin-Spandau, in der Galenstraße 6, erfolgreich mehrere Mietverträge abschließen. Neuester Mieter im Objekt ist die Palabra Praxisgruppe, die rund 430 m² im zweiten Obergeschoss bezieht. Darüber hinaus wurde eine Urologiepraxis für weitere 180 m² gewonnen sowie ein Bildungsträger, der insgesamt 800 m² nutzt. Im zweiten Obergeschoss werden außerdem 160 m² von einem Datencenter bezogen. Der vollständige Ausbau des Gebäudes inklusive des offiziellen Rebrandings zu „Ärztehaus Spandau“ ist bis Ende 2025 geplant.



„Mit der Palabra Praxisgruppe als neuem Mieter setzen wir einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung des Ärztehauses Spandau“, sagt Stefan Klingsöhr, geschäftsführender Gesellschafter der Klingsöhr Unternehmensgruppe. „Das Objekt erweist sich durch seine erstklassige Ausstattung, flexible Flächengestaltung und sehr verkehrsgünstige Lage als äußerst attraktiv für Gesundheitsdienstleister und bestätigt unsere Entscheidung für diesen Standort. Zukünftig werden wir weitere Neupositionierungen von Büroobjekten hin zu Healthcare-Nutzungen prüfen.“



Das ehemalige Bürogebäude, das Klingsöhr Ende 2021 im Rahmen eines Sale-and-Lease-Back-Verfahrens von der AOK übernommen hat, umfasst eine Gesamtmietfläche von 4.000 m². Die AOK betreibt dort bereits seit 2024 auf 465 m² ihr Kundenzentrum Nord-Ost. Eine internistische Praxis konnte im Zuge der beginnenden Konversion 2023 für 660 m² als Mieter gewonnen werden. Nach den jüngsten Vermietungen sind nahezu alle Flächen vollvermietet, mit Ausnahme von 900 m² Archivfläche im Keller und einer Mieteinheit mit 309 m² im dritten Obergeschoss.



Das Ärztehaus Spandau ist direkt am S-/U-/Fernbahnhof Spandau gelegen. Die Spandauer Arcaden und die Altstadt sind fußläufig erreichbar. Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich, verfügt über einen behindertengerechten Personenaufzug sowie über 40 Pkw-Stellplätze. Die Vermittlung der Palabra Praxisgruppe GmbH erfolgte durch Antje Helmer von Grossmann & Berger.