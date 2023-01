Klimavest der Commerz Real erreicht eine Milliarde Euro Fondsvolumen

Zwei Jahre nach dem Start hat der Sachwerte-Fonds Klimavest ein Eigenkapitalvolumen von einer Milliarde Euro erreicht. Das Portfolio des Privatanleger-Impact-Fonds aus dem Hause Commerz Real umfasst aktuell 33 operative Wind- und Solarparks sowie zehn Solarpark-Projektentwicklungen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Finnland und Schweden.

.

Der Klimavest ist ein „European Long-Term Investment Fund“ (ELTIF) und soll ein breites Portfolio aus Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie aus nachhaltiger Infrastruktur aufbauen. Mittelfristig soll der offene Fonds ein Volumen von zehn Milliarden Euro erreichen. Der Klimavest investiert in Sachwerte, die einen nachweisbaren Beitrag zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen leisten. Dabei berücksichtigt der Fonds die Nachhaltigkeitsparameter gemäß geltender EU-Taxonomieverordnung sowie die Transparenzanforderungen an einen Impact-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung. Das Fondsmanagement strebt für das Kalenderjahr 2023 eine Rendite nach BVI-Methode zwischen 3,5 und 4,5 Prozent an.